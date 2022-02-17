Здание МИД Британии и президентский дворец в Словакии подсветили цветами украинского флага

Здания и объекты в разных странах мира подсвечивают синим и желтым цветами в знак поддержки Украины на фоне агрессии РФ. В частности, таким образом солидарность выразили в Великобритании, Словакии и Грузии.

Так, в Twitter британского Министерства иностранных дел сообщается, что здание ведомства вечером 16 февраля было освещено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины. В посольстве нашей страны в Великобритании поблагодарили за поддержку.

Также цвета украинского флага появились на дворце президента Словакии Зузаны Чапутовой.

"Поскольку Украина отмечает День единства, президентский дворец подсвечивается сине-желтым цветом в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решимость отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее", – написала Чапутова в Twitter.

Кроме того, в синий и желтый цвет "покрасился" стадион Batumi Stadium в грузинском Батуми, сообщил Сандро Топурия в Facebook.

Пользователи выразили слова благодарности и восхищение в комментариях.

Источник: news.obozrevatel.com/

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