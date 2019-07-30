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Здобули. В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot

Здобули. В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot

Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в Opendatabot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.

"Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

"Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности", - подчеркнули в реестре.

Согласно последнему обновлению в Украине было зарегистрировано свыше 23,9 тысячи коррупционеров.

В Opendatabot отметили, что в настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым, а поэтому данные оттуда невозможно обработать автоматически.

"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной", - отметили в Opendatabot.

Источник: censor.net.ua

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