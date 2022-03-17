Зеленській з Путіним зустрінуться скоро, як тільки буде готовий мирний договір. Подоляк

За словами Михайла Подоляка, зустріч двох президентів відбудеться в найближчі тижні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що незабаром може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, це відбудеться найближчими тижнями. Організація розпочнеться одразу після того, як робота над мирним договором між країнами буде завершена.

Михайло Подоляк додав, що Україні не має значення місце, де саме пройдуть переговори — це може бути будь-яка країна, окрім Росії.

“Щойно роботу над договором буде завершено, ми приступимо до організації зустрічі. Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-яке місце, окрім Росії”, — сказав Подоляк.

Крім того, радник голови ОП відповів на запитання журналістки про те, чи не буде помилкою зустріч Зеленського з Путіним, бо російський президент зараз ізгой у світі. За його словами, лише так можна завершити війну Росії проти України.

“Але які наші варіанти? Не розмовляти з Путіним і дати йому зруйнувати Київ? Забути, що в Маріуполі 200 000 людей у блокаді і помирають у підвалах без їжі та води? Як ще нам закінчити війну, не поговоривши з Росією?”, — зазначив він.

Однак, Подоляк також додав, що Росію не зупинить підписання мирного договору, і надалі Путін продовжить свою агресивну політику щодо України. Після війни Київ створить міцний кордон і ставитиметься до Москви так холодно, як вона на те заслуговує, сказав Михайло Подоляк.

“Росія була і буде агресором. Експансія — її єдина державна ідеологія, і відмовлятися від неї Росія явно не збирається. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику”, — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 16 березня Михайло Подоляк відреагував на деталі про майбутній мирний договір з Росією, який складається з 15 пунктів. Серед них є відмова України від вступу до НАТО та скорочення власної армії. За його словами, це чернетка із запитом російської сторони, а Україна має свої власні позиції

Голова російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна запропонувала варіант нейтральної держави, як Австрія та Швеція. Він додав, що переговори з Києвом ідуть повільно, але Росія щиро прагне миру.

Теги:

Агентство Телевидения Новости