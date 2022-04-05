Зеленский допускает, что, возможно, встречи между ним и Путиным не будет

Об этом он сказал он в интервью украинским журналистам, показанным во вторник в рамках всеукраинского телемарафона.

По словам Зеленского, даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с РФ:

«Просто сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая легкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию».

Источник: telegram

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