Зеленський хоче від партнерів України рішень щодо обмеження зв’язків Росії зі світом

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні наголосив на необхідності щотижневого ухвалення партнерами України рішень, які обмежують зв’язки Росії зі світом.

«Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв’язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них, відчувати постійно», – сказав Зеленський.

Зараз першочерговим, наголосив він, є нафтове ембарго.

«Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити», – сказав він.

Зеленський також зазначив: «Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України».

«Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, у якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією», – розповів президент.

Источник: radiosvoboda.org

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