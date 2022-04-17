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Зеленский: «Я не верю миру, после того, что мы увидели в Украине»

Зеленский: «Я не верю миру, после того, что мы увидели в Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с трудом верит в благонадежность «некоторых стран или некоторых лидеров»после эскалации россией войны в Украине.

«Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине. Мы – я имею в виду, что я не верю этому чувству, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации со стороны россии мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому», – сказал президент в интервью CNN.

Он добавил, что даже не верит в документально подтвержденные гарантии безопасности и международное право после того, как Будапештский меморандум стал «просто бумажкой».

«Мы просто верим в договорные, прагматичные вещи. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, подайте нам руку, предоставьте нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, пните Россию. Вы можете сделать это, если вы друг», – сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас единственная вера - это вера в себя, в наш народ, вера в наши Вооруженные Силы Украины и вера в то, что страны будут поддерживать Украину не только своими словами, но и своими действиями.

«На самом деле, все об этом говорят но, как видите, не у всех хватает духу», – подчеркнул президент.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41887

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