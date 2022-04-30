Зеленский изложил свое видение гарантий безопасности Украины

● «Самое главное - это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди - часы».

● Речь о военной помощи в первые 24 часа конфликта: «Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении, принятом заранее, прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить».

● «Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь», - сказал Зеленский и предложил назвать эту систему гарантий United-24.

● Элементы этой системы «должны находиться в тех или иных частях Европы».

● Это не НАТО, а «параллельные вещи».

Источник: https://t.me/u_now/46296

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