Зеленський написав путіну, але звертався до втомлених війною російських еліт

Про це пише Le Monde (https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/06/06/by-writing-to-putin-zelensky-addresses-the-russian-elites-who-are-weary-of-the-war-in-ukraine_6754198_4.html)

За даними видання, президент України сам кілька днів працював над формулюванням листа. При цьому за пропозицією прямої зустрічі стояла спроба Києва не лише публічно звернутися до кремля, а й показати військові, економічні та моральні слабкості москви.

Le Monde пише, що лист мав привернути увагу світу, партнерів України та російських еліт. Його меседж — війну потрібно називати своїм іменем і тиснути на її завершення.

У матеріалі також зазначають, що Зеленський намагався зламати уявлення про нібито неминучу перевагу рф. Після чотирьох років повномасштабної війни москва не змогла перемогти Україну, а сам путін стикається з дедалі більшими загрозами вже на території росії.

Окремо Le Monde звертає увагу на втому частини російського суспільства від війни. За оцінками співрозмовників видання, лист не спричинить повстання в рф, але може посіяти серед еліт і військового керівництва.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/93854

Новости портала «Весь Харьков»