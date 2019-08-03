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Зеленский назначил менеджера Ахметова главой Ивано-Франковской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск.
В частности, на представлении нового главы ОГА Зеленский назвал Прикарпатье красивым краем, но посетовал на отсутствие дорог.
"Хочу представить нашего нового человека. Очень мощный менеджер и я завидую Ивано-Франковской области... Хочу назначить Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - отметил Зеленский.
Источник: prm.ua
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