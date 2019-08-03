Зеленский назначил менеджера Ахметова главой Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск.

В частности, на представлении нового главы ОГА Зеленский назвал Прикарпатье красивым краем, но посетовал на отсутствие дорог.

"Хочу представить нашего нового человека. Очень мощный менеджер и я завидую Ивано-Франковской области... Хочу назначить Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - отметил Зеленский.

Источник: prm.ua

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