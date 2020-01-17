Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:20
Просмотров: 90

Зеленский не принял отставку Гончарука

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский решил «дать шанс» премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству, но при условии выполнения определенных задач. Как сообщает пресс-служба президента, об этом Зеленский заявил Гончаруку на встрече, отвечая на поданное сегодня премьером заявление об отставке.

В частности, глава государства сообщил, что рассмотрел обращение Гончарука о его отставке с должности премьер-министра.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, - сказал президент, обращаясь к Гончаруку. - Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», - отметил президент.

Также он поставил перед премьером ряд других задач.

Напомним, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. Кроме того, Зеленский требует выработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прем'єр-міністр Гончарук подав у відставку
Сегодня 09:54    522
Уряд ухвалив Постанову, якою здійснив черговий перегляд Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України
Сегодня 09:44    97
Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року
Сегодня 09:14    83
"Кассетный скандал" с Гончаруком: все подробности
16.01.2020 12:35    389
Компрометирующие аудиозаписи Гончарука: глава "Слуги народа" и сам премьер-министр отреагировали на скандал
16.01.2020 12:03    329
Кабмин назвал предприятия, которые не подлежат приватизации
16.01.2020 09:36    200
"Я полный профан в экономике": в сеть слили прослушку совещания Гончарука
16.01.2020 09:10    294
Секс в каждом углу: Милованов рассказал об отношениях работника и работодателя
16.01.2020 09:03    268
Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные вооруженные формирования, - Гончарук
16.01.2020 08:44    94
Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ
16.01.2020 07:20    152
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 