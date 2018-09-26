Зеленский обогнал Порошенко - опрос
Комик Владимир Зеленский опережает президента Петра Порошенко в рейтинге избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно группой "Рейтинг" с 10 по 18 сентября.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Юлия Тимошенко - 13,2%
2. Владимир Зеленский - 7,8%
3. Петр Порошенко - 6,8%
4. Анатолий Гриценко - 6,6%
5. Юрий Бойко - 5,7%
6. Вадим Рабинович - 5,4%
7. Олег Ляшко - 5,2%
8. Святослав Вакарчук - 5%
Антирейтинг политиков в дальнейшем возглавляет Порошенко. За него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей.
Ляшко, Тимошенко, Яценюка и Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, Рабиновича и Тягнибока - почти каждый шестой.
Опрос проводился методом face-to-face. Опросили 2500 респондентов. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка исследования: не более 2 %.
Источник:http://gazeta.ua/ru