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Зеленский обогнал Порошенко - опрос

Зеленский обогнал Порошенко - опрос

Комик Владимир Зеленский опережает президента Петра Порошенко в рейтинге избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно группой "Рейтинг" с 10 по 18 сентября.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Юлия Тимошенко - 13,2%

2. Владимир Зеленский - 7,8%

3. Петр Порошенко - 6,8%

4. Анатолий Гриценко - 6,6%

5. Юрий Бойко - 5,7%

6. Вадим Рабинович - 5,4%

7. Олег Ляшко - 5,2%

8. Святослав Вакарчук - 5%

Антирейтинг политиков в дальнейшем возглавляет Порошенко. За него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей.

Ляшко, Тимошенко, Яценюка и Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, Рабиновича и Тягнибока - почти каждый шестой.

Опрос проводился методом face-to-face. Опросили 2500 респондентов. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка исследования: не более 2 %.

Источник:http://gazeta.ua/ru

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