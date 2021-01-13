Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе» № 1086-их, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2020.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста .

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета.

Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Полномочия субъекта назначения относительно руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет Председатель Верховной Рады.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений Закона Украины "О государственной службе" и Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

В новосозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом Министров порядке не производится.

Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной службе".

Напомним, что в апреле 2020 Рада запретила проводить конкурсы на должности госслужбы на время карантина.

Агентство Телевидения Новости