Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электромобилей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также зеленые номера для электрокаров.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Данный закон Верховная Рада приняла 11 июля. В пояснительной записке к документу говорится, что одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.

"Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядной станции, часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженности аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры", - говорится в документе.

Отмечается, что, кроме соответствующих дорожных знаков, также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

"В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде... Принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем с лучшими европейскими и мировыми образцами", - говорится в документе.

Агентство Телевидения Новости