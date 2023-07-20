Зеленський попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформполітики України

Володимир Зеленський попросив премʼєр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це Президент сказав у відеозверненні, пише Громадське.

Глава держави зазначив, що говорив сьогодні, 20 липня, зі Шмигалем про питання, яке «варто розглядати, зокрема, через призму справедливості», тобто про бюджетні видатки.

«Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України», — додав президент.

Також Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні.

«Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога», — наголосив він.

Агентство Телевидения Новости