Зеленский поручил рассмотреть вопрос о введении ответственности за «принудительную вакцинацию»

Президент Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады и Премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за «принудительную вакцинацию» и компенсации возможных негативных последствий после прививок.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию от 12 августа № 22/121610-эп «Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию», которая собрала необходимые 25 тысяч подписей.

«Я обратился к Председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирование о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, я также обратился с аналогичным письмом к Премьер-министру Украины», - отметил Президент.

В то же время он напомнил, что согласно Конституции человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью; каждый имеет право на охрану здоровья, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

По его словам, исключительно законами Украины определяются, в частности, основы здравоохранения. Так, глава государства отметил, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины, а также предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Он добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

«Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины», - пояснил Зеленский и добавил, что принятие законов относится исключительно к полномочиям Верховной Рады.

Напомним, 12 августа на сайте Президента была зарегистрирована электронная петиция с требованием «срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации». Петицию в общем подписали 26 663 человека.

Агентство Телевидения Новости