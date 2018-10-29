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Зеленский пошутил о своем участии в президентских выборах

Зеленский пошутил о своем участии в президентских выборах

Который месяц Владимира Зеленского «сватают» в президенты. Сам украинский шоумен лишь грамотно подливает масла в огонь, сохраняя интригу. Во время шоу «Вечерний квартал» на «1+1» он озвучил «плюсы» и «минусы» при своем баллотировании.

В монологе Зеленский признал, что к «плюсам» причисляет наличие юридического образования и отсутствия опыта политика. остальное – «минусы»… Закрывать «95 квартал» он не намерен, супруга возмутится, что, мол, какое президентство, когда есть такой бизнес.

Владение украинским языком Зеленский назвал проблемой и «минусом». И главный «минус» – это деньги. Комик подтвердил, что имеет 2,5 млн грн залога, «но не для такой сомнительной истории». Журналисты уже даже уточнили у бизнесмена Игоря Коломойского, и тот якобы подтвердил, что готов инвестировать в Зеленского, на счет чего сам Владимир сыронизировал.

«Если бы вы лично знали Коломойского, вы бы поняли, что он стал Коломойским не потому, что давал всем подряд по 2,5 млн грн, а совсем наоборот. Он вряд ли даст деньги туда, откуда они ему вряд ли вернутся», – пояснил шоумен.

Уточним, В. Зеленского по последним соцопросам ставят на 6-ую позицию с 6% голосов респондентов. В конце номера он сказал: «Я официально заявляю: я идти в президенты не хо… хотя посмотрим, ребят».

Напомним, в июле Владимир Зеленский сделал довольно любопытное заявление по музыканту Святославу Вакарчуку. Руководитель студии «95 квартал» ответил тем СМИ, которые обсуждали тему объединения артистов в политике и якобы поддержки Зеленским Вакарчука, как кандидата в президенты.

Дело, в том, что незадолго до этого в СМИ появилась информация, что для успеха Вакарчука Зеленский собирается его поддерживать. Владимир не выдержал… Он разместил видеообращение, в котором сказал, что в поддержке нуждаются старики и дети, а Святослава назвал «крепким парнем с ножками».

Чтобы прекратить возможные в будущем домыслы, шоумен уточнил, что «своими ножками» будет ходить «туда, куда мне хочется» и самостоятельно решать, в чем участвовать, а в чем нет.

Источник: real-vin.com

Новости портала «Весь Харьков»

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