Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:58
Просмотров: 200

Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" за 13,5 миллионов

Зеленский продал землю и недвижимость жене слуги народа за 13,5 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривень от продажи недвижимости и земельного участка. В частности, глава государства указал соответствующие данные в двух декларациях об изменениях в имущественном состоянии. 

Так, согласно одной декларации от 7 июля, президент получил 12 млн 114 тыс. гривень от отчуждения недвижимости. В другой декларации, датированной также 7 июля, указано, что Зеленский получил 1 млн 356 тыс. грн  от отчуждения земельного участка.

В обеих декларациях указано, что землю и недвижимость Зеленский продал Валентине Кисель. Согласно информации из открытых источников, Валентина Кисель является ФЛП из Кривого Рога. При этом, по данным СМИ, она жена народного депутата и замглавы фракции “Слуга народа” Юрия Киселя. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 