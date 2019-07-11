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11.07.2019 19:20
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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - РосСМИ

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - РосСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, г, беседа состоялась по инициативе украинской стороны

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сообщил Песков.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

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