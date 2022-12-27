Зеленський провів засідання Ставки: підготували план на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу Бахмуту і Кремінної.

Учасники розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Вони окремо зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.

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