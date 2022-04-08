Зеленский сегодня выступил с обращением к правительству Финляндии
Свою речь начал с трагедии в Краматорске:
● Российские оккупанты ударили по простому железнодорожному вокзалу в Краматорске – вот так Россия пришла защищать украинский Донбасс.
● Никто из пленных не смог объяснить, зачем они пришли к нам с особой жестокостью – в плен сдаётся меньшинство, большинство продолжает воевать, так что часто думаешь: «Это люди вообще?».
● Вчера оккупанты ударили из «Градов» по трем детям и 11 взрослым посреди Каховского водохранилища, люди пытались убежать.
● Ненависть против других народов воспитывается в России прямо сейчас, причем на государственном уровне.
● Должны ли отвечать за смерти украинцев и те, кто убивает украинцев, и те, кто заставляет ждать?
● Нужен санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова" – нужно ввести эмбарго на поставку энергоресурсов из России.
● Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех.
Источник: https://t.me/c/1248149892/13196