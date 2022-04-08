Зеленский сегодня выступил с обращением к правительству Финляндии

Свою речь начал с трагедии в Краматорске:

● Российские оккупанты ударили по простому железнодорожному вокзалу в Краматорске – вот так Россия пришла защищать украинский Донбасс.

● Никто из пленных не смог объяснить, зачем они пришли к нам с особой жестокостью – в плен сдаётся меньшинство, большинство продолжает воевать, так что часто думаешь: «Это люди вообще?».

● Вчера оккупанты ударили из «Градов» по трем детям и 11 взрослым посреди Каховского водохранилища, люди пытались убежать.

● Ненависть против других народов воспитывается в России прямо сейчас, причем на государственном уровне.

● Должны ли отвечать за смерти украинцев и те, кто убивает украинцев, и те, кто заставляет ждать?

● Нужен санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова" – нужно ввести эмбарго на поставку энергоресурсов из России.

● Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех.

Источник: https://t.me/c/1248149892/13196

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