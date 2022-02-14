Зеленський сказав, де зараз його родина

Президент Володимир Зеленський запевнив, що його родина завжди перебуває з ним і з Україною.

Про це він сказав під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це без пафосу. Я – Президент, моя дружина не просто дружина, вона – перша леді, повинна показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім'ї", – відповів Зеленський на запитання, де наразі перебуває його сім'я.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц перебуває з візитом в Україні, після чого відвідає Москву 15 лютого.

Источник: https://www.ukrinform.ua/

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