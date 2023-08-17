Зеленський своїм підписом продовжив воєнний стан до 15 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Про це йдеться у картці законопроєкту під реєстраційним номером 9532, повідомляє Громадське.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення росії. Такі рішення депутати вже ухвалювали 5 разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада), а також двічі у 2023-му: 7 лютого та 2 травня.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану неможливо.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Агентство Телевидения Новости