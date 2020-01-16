Зеленський відкликає проєкт змін до Конституції щодо децентралізації
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою та заступниками голови фракції політичної партії «Слуга Народу», яка становить парламентську більшість у Верховній Раді.
На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації. Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян.
Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.
За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.
Источник: president.gov.ua