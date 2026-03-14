Зеленський відреагував на нічну атаку рф по Україні

У низці областей України триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Основною ціллю для росіян була енергетика Київської області, проте є також влучання у житлові будинки та цивільні підприємства.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників», – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, за ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і 68 ракет, з них 13 балістичних. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

Зеленський наголосив, що кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети – «це фактично щоденна потреба».

«Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги», – зазначив Зеленський.

За його словами, росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно».

Агентство Телевидения Новости