Зеленский ввел безвиз на год для британцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год.

Об этом говорится в указе президента №28 / 2020.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - отмечается в документе.

Там также объясняется, что это сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. Зеленский поручил правительству принять все необходимые меры для выполнения этого указа.

Напомним, Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020. До конца года между ними будет продолжаться переходный период. Украина пока имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а потому украинском нужна была виза для въезда в Великобританию.

Агентство Телевидения Новости