Зеленський: Знімати санкції, щоб на тебе прилітало більше дронів - хибне рішення

росія отримає близько 10 мільярдів доларів завдяки частковому зняттю США санкцій на російську нафту, заявив Володимир Зеленський.

За його словами, ці гроші вона використає на подальше виробництво озброєнь, зокрема дронів, які зараз загрожують не лише Україні, але й країнам Близького Сходу.

- "Ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, країн Близького сходу, а також проти європейців і американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому врешті-решт знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це не є правильним рішенням", - зазначив президент України на спільній прес-конференції з Еммануелем Макроном.

На цьому тлі він закликав ЄС продовжувати тиск на рф, зокрема, розблокувати 20-ий пакет санкцій. Також він вважає, що отримання москвою додаткових ресурсів для продовження війни актуалізує питання виділення Євросоюзом обіцяного кредитування на суму 90 млрд євро.

Президент Франції зазначив, що, за словами посадовців США, Америка планує лише короткострокове послаблення санкцій проти рф, про перегляд санкційної політики не йдеться. Макрон також запевнив, що Франція й інші європейські країни підтримує продовження санкцій проти москви.

Він наголосив, що підтримка України з боку Франції не послаблюватиметься, Париж зробить "все можливе" для розблокування фінансової підтримки Україні з боку ЄС, а також сприятиме її євроінтеграції та запровадженню нових санкцій проти рф.

Мерц: Послаблення санкцій проти рф - хибний курс США

Фрідріх Мерц розкритикував рішення США тимчасово зняти санкції з російської нафти для зниження цін на енергоносії. Він назвав такий крок "неправильним" і "хибним курсом дій".

Канцлер наголосив, що проблема полягає не в дефіциті поставок, а в цінах.

- "І в цьому сенсі я хотів би знати, які інші фактори спонукали уряд США прийняти це рішення", - зазначив Мерц.

За його словами, потрібно переконатися, що "росія не використає війну в Ірані для послаблення України".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/43740

