Земельный участок под Харьковом стоимостью почти 18,5 миллионов гривен вернули в собственность государства

В Харьковской области суд вернул государству земельный участок стоимостью почти 18,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в 2014 году Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области предоставило в аренду физическому лицу земельный участок площадью 47 га в Дергачевском районе для ведения фермерского хозяйства.

Установлено, что указанный участок был передан вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедуру аукциона (земельных торгов).

Вышеуказанный факт стал основанием для направления соответствующего иска в суд.

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда оставил без изменений постановление Харьковского апелляционного суда об удовлетворении иска Дергачевской местной прокуратуры в интересах государства к физическому лицу и признал незаконными приказы ГУ Госгеокадастра о передаче в аренду данного земельного участка.

В настоящее время земельный участок возвращен в собственность государства.

Агентство Телевидения Новости