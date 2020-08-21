Земельный участок под Харьковом стоимостью почти 18,5 миллионов гривен вернули в собственность государства
В Харьковской области суд вернул государству земельный участок стоимостью почти 18,5 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в 2014 году Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области предоставило в аренду физическому лицу земельный участок площадью 47 га в Дергачевском районе для ведения фермерского хозяйства.
Установлено, что указанный участок был передан вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедуру аукциона (земельных торгов).
Вышеуказанный факт стал основанием для направления соответствующего иска в суд.
Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда оставил без изменений постановление Харьковского апелляционного суда об удовлетворении иска Дергачевской местной прокуратуры в интересах государства к физическому лицу и признал незаконными приказы ГУ Госгеокадастра о передаче в аренду данного земельного участка.
В настоящее время земельный участок возвращен в собственность государства.