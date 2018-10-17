Земля участникам АТО: Кернес обещает создать рабочую группу

С просьбой разобраться в вопросе выделения участков сегодня на сессии Харьковского городского совета выступил глава Киевской районной организации Харьковской областной общественной организации Союза ветеранов АТО Виктор Волчелюк.

Он напомнил, что вопрос о выделении земли в пределах города уже затрагивался в петиции городскому совету, которая набрала больше 5000 голосов.

«В ответе на петицию сказано, что за последние три года землю под застройку в Харькове получили около 130 участников боевых действий. Но процедура выделения не была освещена ни в СМИ, ни среди общественных организаций участников боевых действий. То есть, она не была прозрачной, и мы не понимаем действительно, кому было выделено и на что ссылается городской совет в ответе на петицию, — заявил Волчелюк. — На наш взгляд, чтобы не разжигать искусственное противостояние в нашем городе, такой процесс должен быть проведен публично и с привлечением ветеранских организаций».

Он также отметил, что землю в черте города просят выделить в первую очередь семьям погибших и бойцам, которые получили инвалидность.

Мэр Геннадий Кернес в ответ пообещал создать рабочую группу, которая изучит вопрос о выделении земли бойцам АТО.

«Да, мы выделили больше 130 участков. Может быть, вы про это не знали. Но теперь давайте поступим следующим образом. Коль ваша организация хочет участвовать в процессе формирования этой политики городского совета, мы соберём рабочую группу и пригласим вас. Ещё раз объясним вам то, что было в ответе на петицию: что вы — не первоочередники, вы — такая же очередь, как и любой другой военный, афганец, судья и так дальше. Но понятна актуальность вашего задействования в мире в Украине, и мы постараемся разобраться, что мы можем сделать и как мы можем это сделать. Все остальное — это такое, знаете… балачки. Поэтому я вам обещаю, что после этой сессии в ближайшее время мы соберём рабочую группу. Вас пригласим — не всех, конечно: инициативную группу отберите, подайте нам список, кто это будет, и мы поработаем», — сказал Кернес.

Петицию с требованием активнее выделять участникам АТО участки в черте города подали в конце июня. В сентябре она набрала 5000 голосов, необходимых для передачи её на рассмотрение городскому голове.

В ответе мэрии говорилось, что земельное законодательство Украины «не предусматривает отдельного порядка предоставления земельных участков таким категориям, как участники боевых действий — участники АТО, семьи погибших, раненые бойцы, добровольцы, и другим льготным категориям граждан».

Наряду с участниками АТО, право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют и другие категории, отметили в горсовете. Среди них — участники боевых действий в Великой Отечественной войне, в Афганистане и других военных конфликтах, дети войны, семьи погибших и ветераны военной службы, а также люди, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Подробнее о выделении земельных участков бойцам АТО читайте в статье «Життя після війни: як учасники АТО борються за свої права».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины