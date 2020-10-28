З’явилася модернізована версія розвідувального безпілотника Повітряних Сил ЗС України
Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform”
Як йдеться у повідомленні, українська компанія “АВК “Скаетон” розробила модернізовану версію безпілотного літального апарата ACS-3, який використовується у Повітряних Силах ЗС України з липня 2019 року.
Оновлений ACS-3M має новий, більш економічний та надійний японський інжекторний двигун, нове програмне забезпечення та можливість встановлення додаткового корисного навантаження – малогабаритного радара.
Завдяки новому обладнанню вдалося збільшити висоту польоту апарата і зробити управління ним більш зручним для оператора.
Також повідомляється, що компанія “Скаетон” готує модернізований безпілотник ACS-3M до проходження державних випробувань і прийняття на озброєння Збройних Сил України.
Источник: gur.gov.ua