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З’явилася модернізована версія розвідувального безпілотника Повітряних Сил ЗС України

З’явилася модернізована версія розвідувального безпілотника Повітряних Сил ЗС України

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform”

Як йдеться у повідомленні, українська компанія “АВК “Скаетон” розробила модернізовану версію безпілотного літального апарата ACS-3, який використовується у Повітряних Силах ЗС України з липня 2019 року.

Оновлений ACS-3M має новий, більш економічний та надійний японський інжекторний двигун, нове програмне забезпечення та можливість встановлення додаткового корисного навантаження – малогабаритного радара.

Завдяки новому обладнанню вдалося збільшити висоту польоту апарата і зробити управління ним більш зручним для оператора.

Також повідомляється, що компанія “Скаетон” готує модернізований безпілотник ACS-3M до проходження державних випробувань і прийняття на озброєння Збройних Сил України.

Источник: gur.gov.ua

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Темы: впк, Украина

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