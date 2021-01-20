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З'явилася ще одна послуга в застосунку «Е-паркування»

Зявилася ще одна послуга в застосунку «Е-паркування»

У місті продовжують удосконалювати систему міського паркування.

Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, тепер харків'яни можуть оплачувати штрафи за допомогою застосунку «Е-паркування».

Крім того, у застосунку «Приват24» з'явилася можливість купувати абонементи для оплати паркування на 30, 60 і 90 днів.

Також купувати абонементи можна в застосунку «Е-паркування». Завантажити застосунок можна в «App Store» і «Google Play».

Нагадаємо, що в Харкові провели реформу системи оплати паркування. Оплатити послугу можна кількома способами: за допомогою мобільного застосунку «Е-паркування» (можна вибрати місце і час); через застосунок «Приват24» в розділі «Транспорт/Авто»; за допомогою смс-оплати (оплата знімається з балансу рахунку); в терміналах для оплати паркування (розміщені на паркованнях біля Центрального ринку); за безготівковим розрахунком на паркуваннях біля Центрального парку культури і відпочинку імені Горького; через чат-бот @ParkingChatBot в «Telegram»; придбавши абонемент в кіосках біля паркувальних зон, у застосунку «Е-паркування» і тепер у застосунку «Приват24».

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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