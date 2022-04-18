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З’явилися перші фото та відео підбитого крейсера «Москва»

З’явилися перші фото та відео підбитого крейсера «Москва»

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер «Москва» влучили українські крилаті ракети «Нептун».

Перші фото підбитого українськими ракетами російського крейсера опублікували західні OSINT-журналісти.

Про це йдеться на сторінці OSINTtechnical у Twitter, пише УНІАН.

Журналісти проаналізували фото, викладене в мережу після затоплення корабля 15 квітня. На їхню думку, перш ніж піти на дно крейсер іще боровся з пожежею всередині приміщень.

На зроблених очевидцями знімках стовпи диму йдуть з ілюмінаторів «Москви», що дозволяє припустити великий масштаб пожежі.

Скільки військових крейсера «Москва» загинуло – досі не відомо.

Агентство Телевидения Новости

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