З’явився легкий спосіб дізнатися, коли виключать світло

З сьогоднішнього дня на сайті “Харківобленерго” дізнатися чергу планового відключення електроенергії можна не за графіком, а заповнивши форму з уточненням точної адреси

Розклад погодинних відключень буде доступним і у форматі графіка, уточнила представник підприємства Марина Шевченко.

Щоб дізнатися, коли буде відсутня електроенергія, потрібно:

Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.

Вибрати зі списку ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

Натисніть “Перевірити”. Результат перевірки буде знизу, прописаний синім кольором.

На підприємстві наголошують, що ця форма дійсна лише для планових відключень.

Аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо.

Агентство Телевидения Новости