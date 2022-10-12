Зима близько: Шмигаль закликає запастися теплим одягом, свічками та ліхтарями

Українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

«Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – сказав Шмигаль.

За його словами, центральна та місцева влада накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

«Зараз готовність до опалювального сезону по країні – більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури», – сказав прем’єр.

Водночас він вкотре закликав, попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, максимально їх економити.

«Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 10 жовтня росія здійснила масовану ракетну атаку по території України, унаслідок якої загинуло 19 осіб, понад сто осіб отримали поранення. Постраждали обʼєкти критичної інфраструктури в столиці та інших регіонах. У вівторок та середу росія продовжила ракетні обстріли України.

Агентство Телевидения Новости