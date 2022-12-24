Зимові канікули в школах України: коли почнуться і скільки триватимуть в різних регіонах
В Україні, попри широкомасштабну війну, триває навчальний рік. І хоча більшість дітей навчаються онлайн, зимові шкільні канікули для них мають розпочатися у кінці грудня.
Дати канікул можуть зміщуватися, остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи самостійно. Коли почнуться і скільки триватимуть канікули в різних регіонах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Київ
Зимові канікули у школах столиці України розпочнуться 26 грудня 2022 року, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Триватимуть вони місяць – до 27 січня 2023 року.
Вчителі, за власним бажанням, можуть піти в оплачувану відпустку на час канікул. Водночас, у випадку надзвичайної ситуації у Києві школи можуть використовувати для роботи пунктів обігріву.
Київська область
На Київщині зимові канікули цього навчального року триватимуть від трьох до чотирьох тижнів. Така ситуація склалась, оскільки у 99% навчальних закладів вирішили перенести осінні канікули на зиму, пояснили у Київській ОВА.
При цьому канікули у школах Київської області стартують у різних закладах освіти у різні дні:
в 77 закладах - з 19 грудня;
в 368 закладах - з 26 грудня,
в 191 закладі освіти - з 31 грудня.
Львів
Кожна школа Львова самостійно визначає дату початку зимових канікул, а також кількість днів, протягом яких діти відпочиватимуть.
В одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня.
Чернівецька область
У Чернівецькій області деякі школярі відпочиватимуть взимку місяць. Такі довгі канікули пов'язані з перебоями світла, тепла та зв'язку, пояснили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА.
У 167 школах діти відпочиватимуть із 26 грудня до 27 січня; у 60 – з 26 грудня до 9 січня; у 28 закладах – з 26 грудня до 3 січня.
У школах Чернівців канікули триватимуть з 26 грудня до 9 січня.
Волинська область
У школах Волинської області канікули розпочнуться 24 грудня 2022 і триватимуть до 15 січня 2023 року.
Рівненська область
На Рівненщині канікули для школярів триватимуть у період із 30 грудня 2022 до 14 січня 2023 року. В окремих навчальних закладах канікули можуть бути довшими, оскільки там об'єднали осінні і зимові.
Тернопільська область
У Тернопільській області зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2022 року і триватимуть до 15 січня 2023 року.
Запорізька область
У більшості шкіл Запорізької області діти відпочиватимуть з 24 – 26 грудня до 8 – 9 січня. В деяких – канікули розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 8 січня.
Миколаївська область
На Миколаївщині зимові канікули розпочнуться 24 – 25 грудня 2022 року. Проте в деяких школах учні підуть на відпочинок 29 – 31 грудня. Триватимуть канікули до 8 – 24 січня 2023 року.
Одеса
У школярів в Одесі цього року будуть двотижневі канікули. Відпочинок запланований на кінець грудня та початок січня.
Херсонська область
У Херсонській у більшості шкіл, які розташовані не на тимчасово окупованій території, підуть на відпочинок з 24 – 26 грудня 2022 року, канікули триватимуть до 8 січня 2023 року. У решті шкіл вони триватимуть з 27 – 31 грудня до 8 – 15 січня.
Луганська область
У більшості громад Луганської області канікули у школах розпочнуться 24 грудня і і триватимуть до 8 січня. У деяких діти відпочиватимуть з 18 грудня – 1 січня до 6 – 15 січня.
Полтавська область
Початок канікул у школах Полтавської ОВА коливається від 5 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Кінець відпочинку школярів – від 8 до 26 січня 2023.
Сумська область
На Сумщині канікули розпочнуться з 26 грудня 2022 і триватимуть до 13 січня 2023.
Житомир
У Житомирі канікули у школах почнуться 26 грудня, а закінчаться 16 січня 2023 року.
Черкаська область
На Черкащині зимові канікули мають розпочатися з 26 грудня 2022 і закінчитися 15 січня 2023.
Вінницька область
У більшості шкіл Вінниччини канікули розпочнуться 26 грудня 2022 і триватимуть до 10 січня 2023 року.
Хмельницька область
У майже всіх школах Хмельниччини зимові канікули заплановані у період від 7 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Закінчитися вони мають від 8 до 30 січня 2023 року.
Харків і область
У школах Харкова канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.
На Харківщині зимові канікули у школах розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.
Полтава
У Полтаві школярі відпочиватимуть із 24 грудня до 8 січня.
Джерело: shkola.obozrevatel.com