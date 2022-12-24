Зимові канікули в школах України: коли почнуться і скільки триватимуть в різних регіонах

В Україні, попри широкомасштабну війну, триває навчальний рік. І хоча більшість дітей навчаються онлайн, зимові шкільні канікули для них мають розпочатися у кінці грудня.

Дати канікул можуть зміщуватися, остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи самостійно. Коли почнуться і скільки триватимуть канікули в різних регіонах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Київ

Зимові канікули у школах столиці України розпочнуться 26 грудня 2022 року, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Триватимуть вони місяць – до 27 січня 2023 року.

Вчителі, за власним бажанням, можуть піти в оплачувану відпустку на час канікул. Водночас, у випадку надзвичайної ситуації у Києві школи можуть використовувати для роботи пунктів обігріву.

Київська область

На Київщині зимові канікули цього навчального року триватимуть від трьох до чотирьох тижнів. Така ситуація склалась, оскільки у 99% навчальних закладів вирішили перенести осінні канікули на зиму, пояснили у Київській ОВА.

При цьому канікули у школах Київської області стартують у різних закладах освіти у різні дні:

в 77 закладах - з 19 грудня;

в 368 закладах - з 26 грудня,

в 191 закладі освіти - з 31 грудня.

Львів

Кожна школа Львова самостійно визначає дату початку зимових канікул, а також кількість днів, протягом яких діти відпочиватимуть.

В одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня.

Чернівецька область

У Чернівецькій області деякі школярі відпочиватимуть взимку місяць. Такі довгі канікули пов'язані з перебоями світла, тепла та зв'язку, пояснили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА.

У 167 школах діти відпочиватимуть із 26 грудня до 27 січня; у 60 – з 26 грудня до 9 січня; у 28 закладах – з 26 грудня до 3 січня.

У школах Чернівців канікули триватимуть з 26 грудня до 9 січня.

Волинська область

У школах Волинської області канікули розпочнуться 24 грудня 2022 і триватимуть до 15 січня 2023 року.

Рівненська область

На Рівненщині канікули для школярів триватимуть у період із 30 грудня 2022 до 14 січня 2023 року. В окремих навчальних закладах канікули можуть бути довшими, оскільки там об'єднали осінні і зимові.

Тернопільська область

У Тернопільській області зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2022 року і триватимуть до 15 січня 2023 року.

Запорізька область

У більшості шкіл Запорізької області діти відпочиватимуть з 24 – 26 грудня до 8 – 9 січня. В деяких – канікули розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 8 січня.

Миколаївська область

На Миколаївщині зимові канікули розпочнуться 24 – 25 грудня 2022 року. Проте в деяких школах учні підуть на відпочинок 29 – 31 грудня. Триватимуть канікули до 8 – 24 січня 2023 року.

Одеса

У школярів в Одесі цього року будуть двотижневі канікули. Відпочинок запланований на кінець грудня та початок січня.

Херсонська область

У Херсонській у більшості шкіл, які розташовані не на тимчасово окупованій території, підуть на відпочинок з 24 – 26 грудня 2022 року, канікули триватимуть до 8 січня 2023 року. У решті шкіл вони триватимуть з 27 – 31 грудня до 8 – 15 січня.

Луганська область

У більшості громад Луганської області канікули у школах розпочнуться 24 грудня і і триватимуть до 8 січня. У деяких діти відпочиватимуть з 18 грудня – 1 січня до 6 – 15 січня.

Полтавська область

Початок канікул у школах Полтавської ОВА коливається від 5 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Кінець відпочинку школярів – від 8 до 26 січня 2023.

Сумська область

На Сумщині канікули розпочнуться з 26 грудня 2022 і триватимуть до 13 січня 2023.

Житомир

У Житомирі канікули у школах почнуться 26 грудня, а закінчаться 16 січня 2023 року.

Черкаська область

На Черкащині зимові канікули мають розпочатися з 26 грудня 2022 і закінчитися 15 січня 2023.

Вінницька область

У більшості шкіл Вінниччини канікули розпочнуться 26 грудня 2022 і триватимуть до 10 січня 2023 року.

Хмельницька область

У майже всіх школах Хмельниччини зимові канікули заплановані у період від 7 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Закінчитися вони мають від 8 до 30 січня 2023 року.

Харків і область

У школах Харкова канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.

На Харківщині зимові канікули у школах розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.

Полтава

У Полтаві школярі відпочиватимуть із 24 грудня до 8 січня.

Джерело: shkola.obozrevatel.com

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