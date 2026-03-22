Злидні на росії посилюються

Злидні на росії посилюються

На росії у 2025 році поліція виявила понад 57 тисяч безпритульних і бездоглядних дітей, що на 2,1% більше, ніж роком раніше. Це перше зростання показника за останні п’ять років.

Експерти пов’язують подібні явища передусім із соціально-економічними проблемами в країні. Попри офіційні заяви російської влади про нібито скорочення бідності, значна частина населення продовжує жити з дуже низькими доходами. За даними російської статистики, у 2025 році за межею бідності перебували 9,8 млн людей, або 6,7% населення.

Межу бідності на росії розраховують на основі прожиткового мінімуму четвертого кварталу 2020 року (11 329 рублів) із подальшою індексацією на інфляцію. До кінця 2025 року цей показник зріс до 17 146 рублів, що на понад 51% більше, ніж у базовому періоді. Водночас навіть офіційні дані визнають, що мільйони росіян залишаються за цією межею.

При тому саме російська влада поглиблює бідність власного населення, витрачаючи величезні ресурси на війну проти України. Мільярди спрямовуються на військову машину, тоді як рівень життя росіян падає, а соціальні проблеми лише загострюються. У результаті розплачуються звичайні росіяни – і навіть діти, які дедалі частіше опиняються без належної опіки через злидні своїх родин.

Джерело: szru.gov.ua

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти перетворюють коледжі ТОТ на «відстійники» для російських бойовиків
Сегодня 10:57    89
На ТОТ Херсонщини дітям навʼязують альтернативну історію в рамках пропагандистського проєкту «знання. герої»
Сегодня 10:34    84
Boss level: у комендатурі «Шквал» живе секретний боєць
Сегодня 10:22    90
росія - країна-мародер
Сегодня 10:10    93
Оплата за повітря: нова схема окупантів у школах Херсонщини
Сегодня 09:34    100
Прикордонники «Форпосту» відбивають штурми росіян в районі Вовчанська (ВІДЕО)
Сегодня 09:23    125
Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році
Сегодня 09:23    107
Чергова підбірка точних ударів від операторів «Альфи» СБУ по ворожій піхоті (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    97
Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат
Сегодня 09:02    119
Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)
Сегодня 08:53    122
