Зміна місця реєстрації онлайн та режим “без паперу”: Михайло Федоров анонсував масштабні проєкти Мінцифри у 2021 році

За 7 місяців українці стануть свідками історичного моменту — початку офіційного входження України в режим “без паперу”. З 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг, якщо ця інформація вже є в реєстрі.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

"Ми працюємо вже півтора роки над цією великою ціллю. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни у світі, яка б перейшла повністю в режим “без паперів”. Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроєкт, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі" - Михайло Федоров

Зараз Мінцифра спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. І з 1 вересня Україна перейде в режим paperless.

Крім того, Михайло Федоров додав, що Мінцифра робить усе технічно, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах. Мінцифра працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Удосконалює законодавство та створює нові цифрові рішення.

Важливо, що люди зможуть за бажанням використовувати паперові довідки для отримання державних послуг. "Держава не матиме права вимагати, якщо ця інформація уже є в реєстрі. Однак, якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то, звичайно, вона має право на це", — додав Михайло Федоров.

Крім того, Михайло Федоров у ефірі розповів про нові проєкти Мінцифри, які буде запущено навесні. Зокрема, зміна місця реєстрації онлайн. На сьогодні це найпопулярніша державна послуга в Україні. Наразі Мінцифра проводить глобальну реформу цього напрямку — працює над розробкою електронної послуги зі зміни місця реєстрації на порталі та в застосунку Дія.

Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія. За 10-15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проєкту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка.

Також Михайло Федоров поділився в ефірі програми, що Мінцифра спільно з МОЗ працює над впровадженням е-лікарняних — електронного медичного висновку про непрацездатність. Сьогодні це найпоширеніша довідка — їх видають близько 2,2 млн на рік. Переведення їх в електронних вигляд дозволить суттєво зекономити кошти державі. До того ж, у цій сфері існує дуже багато зловживань, у тому числі і підроблені лікарняні та за домовленостями "побутова корупція". Завдяки е-лікарняному це також вдасться побороти.

Источник: thedigital.gov.ua

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