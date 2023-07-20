Змінено порядок призначення виплат для ВПО: роз’яснення Мінсоцполітики

11 липня Уряд прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки, і допомога в подоланні викликів, спричинених війною, для внутрішньо переміщених осіб, які – через війну – втратили житло або вимушені були залишити власні домівки і переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій, наголошують в ХОВА.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн. одним платежем. Критерії суттєвих витрат – зазначені вище.

Агентство Телевидения Новости