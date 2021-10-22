Змінено Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”
Актом передбачені зміни та уніфікація у термінології, зокрема, “військові комісаріати” замінюються на “територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”, а органи влади, які ухвалюють рішення з питань проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, відтепер визначено як “державні органи”.
Крім того, в акті передбачено приведення дев’яти назв закладів освіти у відповідність з чинними назвами, а також уточнено окремі питання удосконалення механізму проведення військової підготовки офіцерів запасу.
Источник: gur.gov.ua