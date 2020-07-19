Зміни до закону про безоплатну правову допомогу відкриють нові можливості для розвитку системи безоплатної правової допомоги - Мінюст

Зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». З огляду на практику, суспільні зміни та нові технологічні можливості. Зміни, які позитивно вплинуть на захист прав людини, спростять доступ до правосуддя, нададуть можливість системі БПД розвиватися у нових напрямах.

В обговоренні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» взяли участь представники Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги, вітчизняні та міжнародні експерти.

Зокрема, зміни торкнуться організації надання безоплатної первинної правової допомоги, вдосконалення порядку подання, розгляду звернень про надання БПД, конкретизації переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та визначення кола питань, за якими такі суб’єкти матимуть право звертатися за такою допомогою.

«Для нас важливо впроваджувати сервіси, які здатні допомогти якнайшвидше будь-якій людині, з будь-яких питань, з будь-якої точки отримати правову допомогу. Цифровізацію сервісів безоплатної правової допомоги ми будемо розпочинати через автоматизацію доступу до БПД», – зазначила заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

Законопроєктом пропонується запровадити механізм оцінювання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review») комісіями незалежного оцінювання.

«Надзвичайно важлива віха в історії розвитку системи безоплатної правової допомоги – оцінювання якості правової допомоги. Система «peer review» уже працює всередині системи. Але досить довго ми не могли запустити механізм, який дає змогу оцінювати якість правової допомоги адвокатів. Колеги з інших країн будуть допомагати впроваджувати «peer review», – повідомила Валерія Коломієць.

«Ми відкриті до спілкування. До розроблення цього законопроєкту було залучено широке коло експертів, і у подальшому ми очікуємо на пропозиції щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги, підвищення якості її надання», – наголосив в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Источник: minjust.gov.ua

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