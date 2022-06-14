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Знаете, в чем самая жуть?

Знаете, в чем самая жуть?

Вот сейчас они там, в России, безропотно позволяют бандитам, дорвавшимся до власти, делать с собой всё, что бандитам заблагорассудится.

Нормально относятся к беззаконию, к отъему своей собственности, свободы, и даже жизни. Я даже уверен, что если Путин однажды установит налог по одной девственнице с каждого населенного пункта, то они не только будут ему этих девственниц поставлять, но еще и гордиться. Дескать наша-то понравилась "самому" больше, чем ваша.

Но если однажды в эту страну придут честные и порядочные люди, чтобы установить там демократию и справедливость, неважно, кто это будет, НАТО, Украина или Марсиане, то вот тогда вся Россия как один человек поднимется на борьбу с этими "захватчиками", будут фанатически сопротивляться "захватчикам" с оружием в руках, будут проявлять невиданное мужество и бесстрашие, которое накопили за годы непротивления путинскому режиму.

Вот, как-то так.

Источник: https://t.me/shipilovnews/711

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