Знайомтеся: це “Кошмаромобіль” та його бойовий розрахунок.

Машину створено зусиллями бійців та волонтерів для точкової вогневої роботи та підтримки дій піхоти.

- Війна мобільна і хто швидше реагуватиме на потреби бою, отримує перевагу, - пояснює командир, - Ми тепер маємо інструмент, щоб кошмарити ворога на новому рівні: на відстані, раптово і боляче.

‘’Кошмаромобіль’’ надзвичайно рухливий та компактний, майже невловимий для ворожих дронів, а за наявності точних розвіданих, здатний нанести ефективний ракетний удар по живій силі та техніці противника. Це не велика та потужна система залпового вогню, проте такі малі машини не дають ворогу ні на мить розслабитися, б’ючи в місця, де загарбники цього ніяк не чекають.

Як от сьогодні: виїзд, розгортання, наведення, залп – і у активі наших бійців знищене скупчення техніки окупантів.

- Воювати хочеться серйозно, - кажуть хлопці з розрахунку, - і для того робимо, що можемо. До цієї машинки додамо ще, так що хай там начуваються, цього літа буде гаряче!

Служба зв'язків з громадськістю 56 ОМПБр

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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