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Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу?

Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу?

Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу (чи ширше - Заходу та не-Заходу)? Ключовою цивілізаційною, якісною, та ціннісною відмінністю?

Вміння розділяти суспільне та приватне. Навіть в дрібницях.

Захід - це "ось тут моє, ось тут твоє, ось тут спільне, про яке ми домовимось разом".

Схід - це "а коли ти вже вийдеш заміж?". Схід - це "атвєть за патли". Схід - це "а чого в тебе вдома портрет вождя не висить?".

Схід виходить з постулату, що можна втручатися в чуже особисте, якщо це справа блага, правильна, якщо ти наставляєш на шлях істинний (себто, на той, на якому ти сам).

Захід виходить з постулату, що саме залізання до чийогось privacy - справа вже настільки неблага, що далі нема про що говорити. Бо fighting for peace is like fcking for virginity.

Я завжди вірив та вірю, що нормальна Україна можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу. І я готовий за це поборотися.

Источник: facebook.com

Автор: Victor Tregubovё

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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