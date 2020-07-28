Зниження «зелених» тарифів, повернення шахтарів до роботи, оновлення енергобалансу, початок підготовки до зими: Ольга Буславець відзвітувала за 100 днів роботи

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела підсумковий брифінг за результатами 100 днів роботи.

Зниження «зелених» тарифів

“Ми знизили “зелені” тарифи. Ми – це Міненерго, Кабінет Міністрів, Верховна Рада і Президент, який сприяв оперативному проходженню законопроекту у Парламенті. Це наша спільна перемога. Цьому передувала дуже непроста робота з підписання Меморандуму з виробниками “зеленої” енергетики, яка вирішила проблеми, що виникли за останній рік. Це було одним з моїх головних завдань, які я озвучила одразу після призначення на посаду, і я можу сказати, що його на 100% виконано», – зазначила Ольга Буславець.

Верховна Рада минулого тижня прийняла в цілому як закон урядовий законопроект щодо зниження «зелених» тарифів, проте подальше проходження документу було заблоковано. При цьому затримка введення в дію зниження тарифів у липні обійдеться українцям майже в 1 млрд грн, а у серпні – переплата складатиме в 650 млн грн.

Повернення шахтарів на роботу

“Ми повернули шахтарів з мітингів на роботу. Близько півроку більшість шахт знаходилися у вимушеному простої: без роботи, без розуміння завтрашнього дня. Ми цю ситуацію врегулювали. По-перше, ми оновили прогнозний баланс і, як наслідок, паливний баланс, що дало можливість зрозуміти, скільки вугілля потрібно тепловій генерації, який ринок збуту буде у наших вугільних підприємств. Другим кроком Міненерго ініціювало і Кабінет Міністрів прийняв урядове розпорядження про пріоритет використання вітчизняного вугілля національними ТЕС, щоб забезпечити гарантований збут вугілля», – наголосила в.о. Міністра.

Крім того, з державного бюджету повністю погашено заборгованість із зарплати перед шахтарями. Невелика заборгованість, що залишилася, буде покрита за рахунок реалізації вугілля.

«Також ми перейшли до питання реформування усієї галузі. У нас фіналізується Концепція реформування вугільної галузі. Сьогодні ми працюємо над пілотними проектами реструктуризації шахт у двох мономістах – на Сході і Заході України», – зазначила Ольга Буславець.

Енергобаланс відповідає реальному споживанню

«Ми оновили енергобаланс, нам вдалося привести баланс до реального споживання. Ми забезпечили енергетичну систему маневровими потужностями для забезпечення надійного безперебійного постачання електроенергії споживачам», – зазначила Ольга Буславець.

У липні споживання електроенергії зросло, тому енергоблоки повернули з резерву і підвищили потужність АЕС. Середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести блоки №1 та №2 ХАЕС на номінальну проектну потужність та довантажити енергоблоки РАЕС ( №2) та ЗАЕС (№6).

Крім того, за ініціативи Міністерства НАЕК “Енергоатом” отримав змогу продажу 5% електроенергії на спеціальних за двосторонніми договорами кінцевим промисловим споживачам.

«Компанія скористалась цією нагодою, що дало їй можливість покращити свій фінансовий стан», – наголосила в.о. Міністра.

В Україні розпочалася підготовка зими

«Ми розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду. На сьогодні ми повністю забезпечені енергоресурсами, як вугіллям так і газом. У нас в плановому режимі відбуваються ремонтні кампанії», – зазначила Ольга Буславець

На складах ТЕЦ і ТЕС стабільно високі запаси вугілля та мазуту: майже вдвічі більші за минулорічні. На сьогодні запаси вугілля становлять 2,5 млн тонн. На складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 47 тис. тонн мазуту, що у півтора рази більше, ніж минулого року.

У газосховищах є понад 20 млрд куб.м природного газу, при чому план Уряду передбачає запас газосховища не менше 17 млрд куб. метрів

Крім того, Кабінет Міністрів визначив переможця конкурсу на постачальника «останньої надії» на ринку природного газу – ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Його цінова пропозиція – 2711,86 грн за тис куб. м з ПДВ з націнкою 0%. Наявність постачальника «останньої надії» – це стабільне та безперебійне постачання газу споживачам.

Источник: kmu.gov.ua

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