ЗНО в магістратуру 2020: понад 87 тис вступників пройшли ЄВІ з іноземної мови, це 86% від кількості зареєстрованих на іспит

1 липня 2020 року 87 124 вступники в магістратуру складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. Це становить 86% від загальної кількості зареєстрованих на іспит. Скласти ЄВІ можна було з англійської, німецької, французької або іспанської мов.

115 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування, з них 11 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 7 громадських спостерігачів. 10 учасників ЄВІ видалили через порушення процедури.

Тест складався з 2-х частин: читання та використання мови. На складання іспиту було відведено 60 хвилин, під час яких учасникам пропонувалося виконати 42 завдання. Максимальна кількість балів, яку міг набрати вступник, – 42. Тестові зошити з ЄВІ та правильні відповіді до них будуть розміщені на сайті УЦОЯО вже cьогодні, 2 липня.

Результати основної сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників у “Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ” не пізніше ніж за 14 календарних днів від дня проведення тестування.

Для осіб, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, є можливість зареєструватися для участі у додатковій сесії. Вони мають упродовж 3 днів з моменту проведення тестування подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Важливо, що участь у додатковій сесії можуть взяти вступники, які:

● брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

● брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

● не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Вступники мають подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву для участі в додатковій сесії. Учасники, які не з’явилися для участі в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, разом із заявою подають документ, який підтверджує причину неявки. Учасники, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було порушення процедури, подають заяву до регламентної комісії регіонального центру в день проведення вступних випробувань. Особи, які не змогли завершити виконання роботи або не з’явилися для участі в основній сесії, подають заяву протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ. Рішення про допуск вступника до участі в додатковій сесії ухвалюється регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, 30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020. Вони працюватимуть до 15 вересня включно. Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо проведення вступної кампанії 2020, зокрема, реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо.

Источник: mon.gov.ua

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