ЗНО в умовах карантину: на Харківщині іспит складатиме більше 22 тисяч випускників

Цього року в області працюватимуть округи з центрами у Балаклії, Ізюмі, Краснограді, Куп’янську, Лозовій, Чугуєві, Харкові. Загалом тестування проходитимуть у 107 пунктах.

За інформацією директора регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, для участі у ЗНО зареєструвалися 22 тисячі 710 учасників. З них учні шкіл — 13250.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться на Харківщині 15 червня, з інших навчальних предметів — 17 червня. Для тих, хто скористається можливістю визначення результатів пробного ЗНО за допомогою онлайн-сервісу, результати тестування з української мови і літератури буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів — до 23 червня. Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Інформацію про результати з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 24 липня — 10 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня.

За словами в. о. директора Департаменту науки і освіти ХОДА Лариси Карпової, усі пункти будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. На пунктах уникатимуть скупчення учасників: допуск до пункту проведення тестування здійснюватиметься за графіком.

Потрапити на тестування можна буде лише після проведення термометрії, обов’язково у захисній масці або респіраторі. Люди, в яких температура буде вища за 37,2 С, та ті, хто матиме ознаки респіраторних захворювань, не будуть допущені до тестування.

Вони зможуть скласти іспит у додаткову сесію. Також на входах до пунктів тестування будуть місця для оброблення рук антисептиками, в аудиторіях проводитимуть дезінфекцію.

— Дезінфекція проводитиметься напередодні ЗНО та після його проведення. І це не просто прибирання — це очищення і дезінфекція абсолютно всіх поверхонь, провітрювання не менше 30 хвилин та інше, — уточнила Лариса Карпова.

Источник: slk.kh.ua

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