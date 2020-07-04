ЗНО з фізики: участь у тестуванні взяли понад 22 тис осіб

У зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики 2020 взяли участь 22 284 особи, що становить 79,3% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося сьогодні, 2 липня 2020 року.

До пунктів ЗНО не допустили 10 учасників ЗНО, з них 2 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з фізики буде визначено до 16 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 17 липня.

Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії тестування з фізики через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Інструкцію, як це зробити, розміщено на сайті УЦОЯО за посиланням.

Наступне тестування – з іспанської, німецької та французької мов – відбудеться у понеділок, 6 липня. Наступного дня, 7 липня, пройде ЗНО з англійської мови. Для входу на пункт проведення ЗНО учасникам потрібен оригінал паспорта, ID-картки або іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті ЗНО. Електронна версія ID-картки в державному застосунку Дія для посвідчення особи використовуватися не може.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 стартувала в безпечному режимі 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбулось ЗНО з української мови і літератури – у найчисельнішому тестуванні цьогоріч взяли участь понад 275 тис осіб.

Источник: mon.gov.ua

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