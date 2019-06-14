ЗНО з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів

Зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

13 червня на засіданні експертної комісії визначили поріг «склав/не склав» для тестів з трьох предметів: української мови і літератури, математики та фізики. Він склав 23, 11 та 13 балів відповідно.

«Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг, що відповідає 14 балам», – мовиться у повідомленні.

Від загальної кількості абітурієнтів, що брали участь у тестуванні з вказаних предметів, поріг «склав/не склав» подолали: з української мови і літератури 84%; з математики 81,83%, з фізики 85%.

Источник: radiosvoboda.org

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