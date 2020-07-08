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Золотовалютные резервы Украины выросли до уровня осени 2012 года

Золотовалютные резервы Украины выросли до уровня осени 2012 года

Среди причин в НБУ называют поступление первого транша от МВФ

Международные резервы Украины, по состоянию на 1 июля, превысили $28,5 млрд (в эквиваленте), что на 12,4% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В Нацбанке говорят, что последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Рост резервов регулятор связывает с поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом, а также с наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке. Помимо этого, в регуляторе выделяют еще несколько факторов, повлиявших на динамику резервов в июне.

Среди них, например, поступление международного финансирования и операции правительства по управлению госдолгом. Первый транш от МВФ составил $1,5 млрд специальных прав заимствований (SDR) или почти $2,08 млрд по новой программе Stand-By. При этом связанное официальное финансирование от Евросоюза составило 500 млн евро. Также правительство разместило ОВГЗ, номинированные в валюте, на 353,3 млн евро. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направлены почти $1,2 млрд (в эквиваленте).

Также говорят в НБУ и об операциях на межбанке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому Нацбанк выкупал избыток и пополнял резервы. В июне НБУ выкупил больше миллиарда долларов. Интервенции по продаже валюты не проводились. Наконец, произошла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $154 млн (в эквиваленте). В НБУ отмечают, что объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта и этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2020 года международные золотовалютные резервы Украины составляли $24,9 млрд (в эквиваленте). После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

Источник: delo.ua

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