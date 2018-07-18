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Зоопарк, E-ticket и «трамвайные дрифты»: о чём говорил Кернес на видеоконференции

Зоопарк, E-ticket и «трамвайные дрифты»: о чём говорил Кернес на видеоконференцииПо информации пресс-службы горсовета, мэру прислали больше 2,5 тысячи сообщений с вопросами. Среди них были как частные — о ремонтах подъездов, крыш или дорог по конкретным адресам, так и общие — о строительстве метро, электронном билете или уголовных делах, связанных с чиновниками горсовета. За время видеоконференции Кернес успел ответить примерно на 50 вопросов. «МедиаПорт» приводит некоторые из них.

Ремонт трамваев и путей

«Ремонт трамваев сделать во много раз дешевле, чем закупить новый состав, новые трамваи. Но дело ещё в том, что мы должны понять: наши трамвайные рельсы не в таком хорошем состоянии. Мы видим постоянные дрифты, съезды. В первую очередь сегодня ремонтируем трамвайное полотно. Уже потрачено достаточно много денег, до 500 тысяч гривен за это все время выделено на ремонты переездов, на ремонты трамвайных направлений. И те колесные пары, которые стоят на старых трамваях, были для нас лучше с точки зрения выбора, чем если бы мы купили низкопольные трамваи, которые ездили бы по разбитым рельсам. Ещё не пришло время закупки новых трамваев — пришло время реконструкции старых, чем мы и занимаемся. В этом году будет реконструировано 18 старых трамваев, им придадут достаточно новый вид, и они будут ничем не хуже новых. Меняется всё: и сидушки, и линолеум, и остекление, полностью перебирается колесная пара».

Внедрение системы E-ticket

«Сейчас в городе установлено 173 больших разменочных терминала — это на остановках, на земле. Сейчас устанавливаются терминалы, которые дают сдачу, в метрополитене. Также будут установлены терминалы для приобретения E-ticket. Закуплены валидаторы для метрополитена, чтобы запустить с 1 сентября и полностью запустить E-ticket в Харькове, потому что нам необходимо замкнуть систему. Что касается валидаторов, установленных в трамваях и троллейбусах, и их поломки, здесь больше идет акцент на порядочность кондукторов и пассажиров».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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