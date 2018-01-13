Зради і перемоги тижня

ЗРАДА

У соціальних мережах була опублікована заява військового підрозділу “Грузинський легіон”, у якій було сказано при вихід зі складу 54-ї ОМБр. 54-та ОМБр у відповідь заявила що окремого підрозділу під назвою «Грузинський легіон» у складі 54-ї бригади ніколи не існувало.

Невідомі здійснили кібератаку на сайт управління юстиції Одеської області.

У Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину, через що країною прокотилася хвиля обурення і акції протесту. Прокуратура Запорізької області порушила кримінальне провадження стосовно окремих священиків православної церкви Московського патріархату та громадської організації “Радомир” у зв’язку із розпалюванням релігійної ворожнечі.

Друга за день колегія суддів не братиме участь у розгляді справи екс-мера Слов’янська Нелі Штепи: всі троє обраних автоматизованою системою суддів узяли самовідвід. Колегію суддів яка розглядала справу раніше запідозрили в хабарництві.

Трагедія в дитячому таборі “Вікторія”. Суд не зміг продовжити арешт екс-директору. Обидва судді взяли самовідвід.

Хакери використали сайт українського розробника бухгалтерського ПО Crystal Finance Millennium (CFM) для поширення банківського вірусу ZeuS, який пошкодив понад три тисячі комп’ютерів.

Суд перерахував за “законом Савченко” строк вироку для колишнього колишнього начальника головного управління кримінального розшуку Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

ПЕРЕМОГА

Міжнародні резерви України на 01 січня 2018 року становили 18 808,45 млн. дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. За рік вони зросли на 21%.

У Коломиї відбувся ювілейний вечір з нагоди 95-річчя від дня народження сотенного УПА Мирослава Симчича.

У 2017 році рівень бідності в Україні знизився до 12%. Про це повідомила заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Вікторія Захожа.

Затриманий у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської затриманий судом.

Державна міграційна служба України у 2017 році видала майже чотири мільйони біометричних паспортів. Міжнародна компанія Henley & Partners опублікувала щорічний рейтинг паспортів, який показує можливість різних країн світу відвідувати інші держави без візи. Згідно з повідомленням, Україна посіла 44 місце.

Український літак Ан-124-100 “Руслан” ДП “Антонов” успішно завершив політ із Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено великогабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX.

27 країн світу купили права на показ першого українського фентезі “Сторожова Застава”. Компанія Kinorob почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво фентезі “Сторожова Застава”.

Источник: tverezo.info

Автор: Дмитро Вовнянко

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